В Подмосковье кондуктор расправилась с водителем. Подозреваемую задержали

В Серпухове задержали женщину, ее подозревают в убийстве знакомого. Об этом «360» сообщил источник в правоохранительных органах.

Тело мужчины нашли с ножевыми ранениями в его собственной квартире. Спустя несколько часов задержали подругу, которая, предположительно, была у него в гостях.

Позже выяснилось, что пара вместе работала в одном из транспортных предприятий. Убитый занимал должность водителя, женщина работала кондуктором. Что стало причиной убийства — выясняют следователи. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Известно, что женщина была ранее судима за кражу.

Ранее в МВД заявили, что из-за самоизоляции в Москве увеличилось количество случаев домашнего насилия, также стало больше квартирных краж.