В Петербурге задержали украинца при попытке получить российский паспорт

Полиция Санкт-Петербурга задержала гражданина Украины, которого объявили в федеральный розыск из-за нарушения УК Белоруссии. Уточняется, что речь идет о статье «Превышение власти или служебных полномочий».

Украинец обратился за получением российского паспорта, однако проверка показала, что он совершал ранее преступные действия на территории другого государства. В розыск его объявило УВМ Могилевской области.

Мужчина отправился за решетку, так и не получив паспорт РФ.