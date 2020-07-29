Грабителя отделения Сбербанка в Петербурге нашли

Сотрудники МВД в Петербурге по горячим следам задержали подозреваемого в разбойном нападении на банк на Васильевском острове. Личность мужчины была установлена всего за несколько часов.

«В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в разбойном нападении на отделение банка на Большом проспекте Васильевского острова», — сказано в сообщении МВД.

Налетчиком оказался 30-летний молодой человек. Ранее он работал барменом. Свои действия он объяснил тем, что нуждается в деньгах из-за потери работы.

Его задержали по месту проживания в одном из домов на 26-линии Васильевского Острова. У него изъяли один миллион 108 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ «Разбой».

Подозреваемы напал на отделение банка в 19:30 по московскому времени 28 июля. Он угрожал сотрудникам банка предметом, похожим на пистолет. Никто не пострадал.