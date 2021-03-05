Дядя не поверил, что племянник мог убить всю семью в Пермском крае

Подросток признался в тройном убийстве в поселке Октябрьский Пермского края. Он зарубил топором своих родителей и младшую сестру. Несмотря на признание, дядя не поверил в вину своего племянника.

«Нам полиция ничего не предоставляет и не говорит. <…> И не факт, что именно он убийца. Есть вероятность, что кто-то был еще», — заявил «360» брат убитого Александра Горбунова.

Он также добавил, что не верит в признание подростка. По словам мужчины, на школьника могли оказать влияние его друзья или интернет. Дядя подростка также пояснил, что на опознание тел пригласили бабушку, которая не смогла узнать главу семьи. В итоге следователи сначала полагали, что среди убитых был сам подросток, а не его отец.

«Как бабушка увидела, так полиция и решила», — сказал мужчина.

Тела женщины, мужчины и девочки нашли 2 марта в частном жилом доме в поселке Октябрьский. Изначально следователи сообщили, что среди убитых была мать с двумя детьми. Правоохранители заподозрили в расправе главу семьи. Но экспертиза установила, что на самом деле в доме были тела родителей с 12-летней дочерью. В СК объяснили, что опознать Александра Горбунова сразу не удалось, так как его лицо было обезображено ранами от топора.

После получения результатов следователи начали искать подростка. Школьника нашли в Екатеринбурге, куда он уехал на такси после убийства. Во время допроса он во всем признался. Сейчас подросток находится под стражей.