В Омске завели дело после гибели задержанного за наркотики. Его тело нашли на путях без головы
Омский депутат Дмитрий Петренко в Telegram-канале поблагодарил всех за огласку. По его словам, благодаря шуму «лед все-таки тронулся».
«Пока рано судить о достигнутых результатах, тем не менее начало положено, а уголовное дело в отношении сотрудников 7-го отдела полиции возбуждено», — написал Петренко, приложив копии постановления о возбуждении дела о превышении должностных полномочий.
Дмитрия Федорова задержали 15 декабря, он признался, что делал закладки наркотиков. Позже музыкант рассказал, что ему подбросили наркотики и заставили сделать признание. Об этом он написал на своей странице во «ВКонтакте».
Через несколько дней после поста тело Федорова без головы нашли у железнодорожных путей. В пресс-службе Западно-Сибирского правления СК на транспорте сообщили, что молодой человек переходил пути в неположенном месте и попал под поезд. Адвокат заявил, что его подзащитного довели до самоубийства.