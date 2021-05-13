Следователи СК возбудили дело по факту убийства девочки в Нижегородской области

В Балахнинском районе Нижегородской области следователи возбудили уголовное дело по факту убийства 12-летней девочки. Тело ребенка было обнаружено в лесополосе поселка Большое Козино. Сейчас следователи СК работают на месте происшествия.

В четверг, 13 мая, в поселке Большое Козино 12-летняя девочка не вернулась домой из школы. Ее тело было обнаружено вечером в лесополосе поселка, говорится на сайте регионального СК.

На место происшествия выехали следователи-криминалисты и следователи Балахнинского межрайонного следственного отдела регионального СК, а также оперативные сотрудники ГУ МВД по области. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ.

Сейчас на месте происшествия работают следователи СК работают, они производят детальный и тщательный осмотр местности. Также правоохранители допрашивают свидетелей, назначаются необходимые экспертизы. Проводится комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий для установления личности преступника.