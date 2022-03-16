Жителя Пензенской области осудили за вождение в нетрезвом виде

Жителя Никольска Пензенской области приговорили к заключению за управление автомобилем в нетрезвом виде. Об этом сообщила «Пенза-Пресс».

Ранее злоумышленник уже проходил по аналогичному делу. Кроме того, его судили за дачу взятки. Тогда его приговорили к двум годам и одному месяцу лишения свободы условно с тремя годами испытательного срока. Кроме того, подсудимого лишили прав на два с половиной года.

Приговор не остановил злоумышленника, и 19 декабря он снова сел за руль в пьяном виде. Его задержал сотрудник ДПС. Во второй раз мужчину приговорили к одному году и трем месяцам заключения с двухлетним испытательным сроком.