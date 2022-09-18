Пенсионер ранил ножом жену и сотрудника полиции в Подмосковье | 360°

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Пенсионер ранил ножом жену и сотрудника полиции в Подмосковье

СК Подмосковья: под Можайском пенсионер ранил ножом жену и полицейского

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В Можайске пенсионера заподозрили в применении насилия к сотруднику полиции. Пожилой мужчина также ударил ножом собственную жену, сообщили в пресс-службе СК РФ по Московской области.

«Возбуждено уголовное дело. [Мужчина] подозревается в применении насилия в отношении сотрудника полиции», — отметили в ведомстве.

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В деревне Ямская Можайского городского округа 18 сентября пенсионер повздорил с женой и набросился на нее с ножом. Он ранил женщину в руку. Супруга позвонила в полицию. Тем временем он успел поджечь собственный дом и спрятался в одной из комнат.

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Прибывшие на место полицейские пытались спасти пенсионера. Но вместо благодарности мужчина снова схватился за нож и ударил одного из правоохранителей в ногу.

Специалисты назначат судебно-медицинскую и психолого-психиатрическую экспертизы. В ближайшее время суд выберет пенсионеру меру пресечения.

Жительница Тюмени ударила ножом партнера за отказ дать денег. Она была пьяна и просила сожителя оплатить парикмахерскую.

Полиция

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