В Москве задержаны мошенники, специализирующейся на перевыпуске SIM-карт. Видео
В сообщении компании Group-IB сказано, что преступники действовали несколько лет и ущерб от их действий оценивается в несколько десятков миллионов рублей. Мошенники собирали о жертве информацию, делали поддельную доверенность на перевыпуск SIM-карты и получали ее дубликат в салонах сотовой связи.
«Сразу после активации SIM-карты-клона сотовая связь у жертвы пропадала, зато в этот момент новый владелец SIM-карты отправлял в банк запросы на получения одноразовых кодов доступа в мобильный интернет-банкинг. В ряде случаев подельница мошенников даже не утруждала себя пересылкой SIM-карты — она просто отправляла или диктовала полученные коды по телефону», — сообщили в Group-IB.
Деньги в сумме 50-100 тысяч выводились со счета жертвы и через третьи лица обналичивались в других городах. Например, в Самаре.
Двое организаторов группы были задержаны сотрудниками МУРа в Солнцево и Коммунарке, подельник «сервиса восстановления SIM-карт» — в Подмосковье. В Самаре взяли еще одного преступника, занимавшегося обналичкой похищенных средств.
Во время задержания были изъяты смартфоны и кнопочные телефоны, поддельные документы, банковские карты и привязанные к ним SIM-карты. Мошенники дали признательные показания, им предъявлены обвинения.
В последние месяцы россиянам начали звонить мошенники, предлагающие им оформить кредит или оформить дебетовую карту, для чего просят продиктовать личные данные. Они представляются работниками банка, чтобы не вызывать подозрения своих жертв с первых минут разговора.