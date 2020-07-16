В Москве задержаны мошенники, специализирующейся на перевыпуске SIM-карт. Видео

Силами столичного уголовного розыска и экспертов Group-IB в Москве была задержана группа мошенников, которые после перевыпуска SIM-карт похищали деньги у клиентов российских банков. Даже у тех, кто находился в местах лишения свободы.

В сообщении компании Group-IB сказано, что преступники действовали несколько лет и ущерб от их действий оценивается в несколько десятков миллионов рублей. Мошенники собирали о жертве информацию, делали поддельную доверенность на перевыпуск SIM-карты и получали ее дубликат в салонах сотовой связи.

«Сразу после активации SIM-карты-клона сотовая связь у жертвы пропадала, зато в этот момент новый владелец SIM-карты отправлял в банк запросы на получения одноразовых кодов доступа в мобильный интернет-банкинг. В ряде случаев подельница мошенников даже не утруждала себя пересылкой SIM-карты — она просто отправляла или диктовала полученные коды по телефону», — сообщили в Group-IB.

Деньги в сумме 50-100 тысяч выводились со счета жертвы и через третьи лица обналичивались в других городах. Например, в Самаре.

Двое организаторов группы были задержаны сотрудниками МУРа в Солнцево и Коммунарке, подельник «сервиса восстановления SIM-карт» — в Подмосковье. В Самаре взяли еще одного преступника, занимавшегося обналичкой похищенных средств.

Во время задержания были изъяты смартфоны и кнопочные телефоны, поддельные документы, банковские карты и привязанные к ним SIM-карты. Мошенники дали признательные показания, им предъявлены обвинения.

В последние месяцы россиянам начали звонить мошенники, предлагающие им оформить кредит или оформить дебетовую карту, для чего просят продиктовать личные данные. Они представляются работниками банка, чтобы не вызывать подозрения своих жертв с первых минут разговора.