В Москве задержан адвокат Абызова за мошенничество

В Москве следователи арестовали Александра Вершинина, который был адвокатом бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова.

Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Известно, что Вершинина подозревают в мошенничестве. Он якобы пытался «решить» вопрос с возможным уголовным преследованием криминального авторитета Васи Воскреса.

«В рамках уголовного дела о мошенничестве задержан адвокат Александр Вершинин», — указал собеседник агенства.

Михаила Абызова обвиняют в создании преступного сообщества и хищении четырех миллиардов рублей у ОАО «Сибирская энергетическая компания» и ОАО «Региональные электрические сети». Его 27 марта этого года арестовали на два месяца. Суда бывший министр ждет в СИЗО в Лефортово.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что 25 марта подсудимый женился на своей избраннице Валентине Григорьевой.