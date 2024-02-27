27 февраля 2024, 01:40
В Москве вынесли приговор двум участникам группы, убившей москвичей ради их квартир
Московский суд приговорил «черных риелторов» к 23 и 17 годам лишения свободы
В Москве вынесли приговор двум участникам организованной группы, которая убила двух жителей столицы для того, чтобы завладеть их квартирами. Об этом сообщила в своем Telegram-канале прокуратура Московской области.
Московский областной суд вынес приговор по уголовному делу в отношении Эдуарда Некипелова и Николая Еремина.
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В ходе рассмотрения выяснилось, что Некипелов получал информацию о собственниках квартир в столичном регионе, которые были социально не защищены, а также не имели родственников и близких людей. Он создал преступную организованную группу, в которую привлек двух своих знакомых, чтобы убить собственников и забрать их недвижимость.
Некипелов совершил убийства весной и летом 2011 года. В первом случае он вместе с соучастником убил мужчину. Второй жертвой группы стала женщина, которую вывезли в поле, где Еремин ее зарезал.
«Суд приговорил Некипелова к 23 годам лишения свободы с ограничением свободы на один год и шесть месяцев, Еремина к 17 годам лишения свободы с ограничением свободы на один год и шесть месяцев», — уточнило ведомство.
Приговор пока еще не вступил в законную силу.
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