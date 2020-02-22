Подозреваемый отправился под домашний арест. В Москве разбирают дело с десятками потерпевших

Эльхана Гусейнова обвиняют в квартирном мошенничестве. Бабушкинский суд разбирает дело с десятками потерпевших.

Во время суда обвиняемый пожаловался на здоровье, попросил вызвать скорую, и, кажется, жалобы сработали. Вместо следственного изолятора Эльдара Гусейнова отправили под домашний арест.

В это время потерпевшие этого запутанного дела не могут попасть в квартиры своих же родственников. По версии защиты, Гусейнов со своими подельниками входил в доверие к одиноким людям. Кого-то потом приходилось подпаивать алкоголем, другие умирали при непонятных обстоятельствах, говорят адвокаты. Результат один — квартира переписана, документы куда-то исчезли, на родных дверях — чужие замки.

«После подписания договора дарения на имя жены Амяшева, собственник квартиры Ненашев в течение месяца скончался», — рассказала об одном из случаев Оксана Вертелецкая, представитель потерпевшего.

Не исключено, что в этом деле будут фигурировать десятки потерпевших. По словам адвокатов, эта группа черных риэлторов работает на северо-востоке Москвы уже почти двадцать лет. И пусть эта часть биографии обвиняемых в суде еще не доказана, к делу подключаются все новые и новые люди, которых тоже обманули. Причем те же риэлторы.

«Я живу в спортзале. Тренируюсь дзюдо, тренирую детей. Живу там же, ем там же проживаю жизнь в спортзале. отняли у меня единственное жилье, и я остался бомжом», — рассказал Геннадий Зимин, потерпевший.

С возбуждением уголовного дела эта история лишь получила развитие. По словам потерпевших, к ним стали поступать странные звонки. Некоторых — и вовсе ждала болезненная встреча.

«У меня потерпевшая от Столетова и Бабича. Второго февраля у нее было сломано два ребра», — уточнила Оксана Вертелецкая, представитель потерпевшего.

Пока это дело ограничилось лишь одним домашним арестом, однако следствие продолжается и у дела могут появиться новые фигуранты.