В Москве похитили 20 тонн сливочного масла. Видео

Любители бутербродов с маслом могли остаться без своей любимой закуски. Мошенники в Москве обманули производителей сливочного масла и похитили 20 тонн этого продукта. К счастью, история закончилась хорошо.

Компания-производитель молочной продукции недавно обратилась в полицию и рассказала, что стала жертвой преступников. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Бизнесмен вместе с коллегами привез клиенту 20 тонн сливочного масла. Встречу назначили около одного из магазинов на Ярославском шоссе. Но когда мужчины приехали на место, то их встретили неизвестные и начали угрожать оружием. Предпринимателя и его подчиненных вывезли в лес.

«Там текла река. Они сказали: „Иди вперед“. Сами шли сзади. Держали там часа два. Потом они бросили нас там без телефонов, оставили ключи от открытых машин», — рассказал МВД бизнесмен.

В итоге он с коллегами вернулся в Москву. Машина, где находилось масло, оказалась пустой. Компания лишилась товара на сумму более 7,5 миллиона рублей.

После заявления в полицию к делу подключились сотрудники Московского уголовного розыска, их коллеги из ЮАО и СВАО и сотрудники Росгвардии. Они задержали мошенников и их двоих предполагаемых сообщников. Масло удалось возвратить. Оно находилось в фуре, припаркованной на улице Подольских курсантов в Москве.

Полиция открыло уголовное по статье УК РФ «Разбой». Одного подозреваемого выпустили под подписку о невыезде. Двое остались под стражей. Расследование продолжается.