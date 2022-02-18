Опубликовано видео допроса напавших на полицейских в Москве мужчин

Появились кадры с допроса мужчин, которые напали на полицейских на станции «Тульская». Их опубликовала пресс-служба МВД.

Один из них заявил, что не оказывал сопротивления и знает, за что его задержали.

«Я не оказывал. Он начал трогать меня, я говорю: „Уберите руки“, — и все», — сказал молодой человек.

Его приятель отказался отвечать на вопросы.

Следствие будет ходатайствовать об их аресте, фигурантам дела грозит до пяти лет лишения свободы.

Двое мужчин напали на сотрудников полиции в метро Москвы 17 февраля. По данным следствия, на станции «Тульская» сотрудники правоохранительных органов попросили молодых людей пройти в комнату полиции для установления личности, один из них отказался это сделать. После этого он стал толкать сотрудников полиции и замахиваться руками.

Его друг в это время ударил ногой одного правоохранителя, потом несколько раз ударил рукой по голове другого полицейского, а затем скрылся.

Открыто уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти.