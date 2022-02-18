Опубликовано видео допроса напавших на полицейских в Москве мужчин
МВД опубликовало видео допроса напавших на полицейских в Москве мужчин
Появились кадры с допроса мужчин, которые напали на полицейских на станции «Тульская». Их опубликовала пресс-служба МВД.
Один из них заявил, что не оказывал сопротивления и знает, за что его задержали.
«Я не оказывал. Он начал трогать меня, я говорю: „Уберите руки“, — и все», — сказал молодой человек.
Его приятель отказался отвечать на вопросы.
Следствие будет ходатайствовать об их аресте, фигурантам дела грозит до пяти лет лишения свободы.
Двое мужчин напали на сотрудников полиции в метро Москвы 17 февраля. По данным следствия, на станции «Тульская» сотрудники правоохранительных органов попросили молодых людей пройти в комнату полиции для установления личности, один из них отказался это сделать. После этого он стал толкать сотрудников полиции и замахиваться руками.
Его друг в это время ударил ногой одного правоохранителя, потом несколько раз ударил рукой по голове другого полицейского, а затем скрылся.
Открыто уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти.