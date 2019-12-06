В московском кафе «Му-Му» неизвестные устроили стрельбу. Их объявили в розыск

В ГУ МВД России по Москве сообщили «360», что в полицию поступило сообщение о конфликте в кафе «Му-му», которое расположено в торговом центре «Таганский пассаж». Очевидцы утверждали, что ссора посетителей закончилась стрельбой.

В МВД факт стрельбы не подтвердили.

«На момент прибытия сотрудниками противоправных действий зафиксировано не было. Далее после опроса очевидцев и просмотра видео с камеры наблюдения установили, что конфликт все-таки был. Сейчас нарушителей разыскивают, они скрылись», — сообщили в ведомстве.

Очевидцы сообщили, что в кафе собралась большая компания мужчин. Они поссорились и начали ругаться. Некоторые из них вытащили ножи, один из посетителей сделал несколько предупредительных выстрелов из травматического пистолета. Никто не пострадал.

Сотрудники торгового центра утверждают, что ничего не знают о конфликте. Телефон кафе не отвечает.