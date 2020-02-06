В Министерстве образования Хакасии провели обыски из-за дела о детсадах

Следователи провели обыски в Министерстве образования и науки Хакасии. Они связаны с уголовными делами о покупке недостроенных детсадов.

По версии следствия, неизвестные в 2019 году купили несколько недостроенных помещений и выдали их за готовые объекты. Предполагалась, что там откроются детские сады. Речь идет о зданиях в Аскизском, Бейском, Таштыпском районах Хакасии. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по региону.

Во время обыска следователи забрали финансовые документы. Расследование дела по статье УК РФ «Служебный подлог» продолжается.

Ранее СМИ сообщили, что у Хакасии нет денег на содержание школ и детских садов. Дети могут остаться без питания и электричества. По неподтвержденной информации, у регионального Минфина не хватает 14 миллиардов рублей в бюджете для финансирования бюджетных учреждений, муниципальных образований, нормальной работы систем электро-, тепло-, водоснабжения и на другие нужды.

Источник в ведомстве заявил, что там надеются получить поддержку у федералов. Однако в Министерстве финансов России сказали, что ничего не слышали о проблемах в Хакасии и о необходимости финансово поддержать регион.