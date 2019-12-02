В Мексике зафиксировали рекордное число убийств за один день

В ноябре средний показатель составлял 79 умышленных убийств в день. Всего в ноябре было зарегистрировано 2370 убийств. Это на 14 больше чем в октябре, когда было подсчитано 2356 жертв.

В рекордный день самое большое количесвто убийств произошло в Коауиле — там лишили жизни 21 человека. Еще 14 убийств произошло в штате Мехико, по 10 убийств были зафиксированы в штатах Гуанахуато и Оахака, 9 — в Нижней Калифорнии.

Всего с января по октябрь 2019 года были умышленно убиты больше 29,5 тысяч человек.