В Мексике зафиксировали рекордное число убийств за один день
1-го декабря власти Мексики зафиксировали 127 умышленных убийств в разных регионах страны. Это стало самым высоким показателем с начала года, сообщила «Газета.ru» со ссылкой на Noticias MVS.
В ноябре средний показатель составлял 79 умышленных убийств в день. Всего в ноябре было зарегистрировано 2370 убийств. Это на 14 больше чем в октябре, когда было подсчитано 2356 жертв.
В рекордный день самое большое количесвто убийств произошло в Коауиле — там лишили жизни 21 человека. Еще 14 убийств произошло в штате Мехико, по 10 убийств были зафиксированы в штатах Гуанахуато и Оахака, 9 — в Нижней Калифорнии.
Всего с января по октябрь 2019 года были умышленно убиты больше 29,5 тысяч человек.