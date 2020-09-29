В Махачкале задержали пособника сбежавших из тюрьмы заключенных
«Он покупал необходимые вещи для сооружения тоннеля под стеной исправительной колонии», — отметил источник «Интерфакса».
Следствие возбудило в отношении мужчины уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий».
Шестеро осужденных сбежали из колонии в поселке Шамхал 22 сентября. Осужденным удалось выкопать на территории производственного цеха тоннель, который и вывел их наружу. Лаз высотой был чуть более метра и начинался в хозяйственной части колонии, заканчиваясь в 20 метрах от внешней стены исправительного учреждения.
Среди сбежавших был один уроженец Таджикистана и пятеро уроженцев Дагестана. Четверо отбывали наказание за наркотические преступления, двое — за убийства.
Найти беглецов пока не удалось. Власти Дагестана объявили награду в один миллион рублей. Также следователи устанавливают других виновных должностных лиц исправительной колонии.