В Махачкале предотвратили теракт. Боевики планировали взрыв

ФСБ сообщила, что совместно с МВД Дагестана пресекла подготовку теракта в Махачкале. Боевики планировали взрыв у административного здания и нападение на полицейских.

«Федеральной службой безопасности совместно с МВД России пресечена подготовка террористического акта в Махачкале Республики Дагестан. 25 декабря в результате проведенных мероприятий задержаны четверо членов ячейки международной террористической организации „Исламское государство“*», — приводит ТАСС текст сообщения ЦОС ФСБ.

По данным ФСБ, задержанные планировали устроить взрыв у одного из административных зданий правоохранительных органов, а потом с оружием напасть на полицейских.

В тайнике и в месте конспиративного проживания террористов нашли оружие, много боеприпасов и взрывное устройство. В их телефонах обнаружили переписку с координаторами террористической деятельности за рубежом. Против задержанных завели уголовное дело по статьям «Участие в деятельности террористической организации» и «Приготовление к террористическому акту в составе группы лиц».

Как рассказал «360» источник, двух террористов задержали в лесу на окраине города, откуда они должны были забрать оружие и деньги. Еще двух — в квартире в Махачкале.

* «Исламское государство»/ИГ — запрещенная в России террористическая организация.