Жительницу Волгоградской области заподозрили в ложном доносе об изнасиловании

40-летнюю женщину, заявившую о том, что ее изнасиловали и избили трое мужчин, подозревают в ложном доносе.

Как сообщает novostivolgograda.ru, когда полиция начала выяснять детали предполагаемого преступления, оказалось, что это была ее месть знакомым, на которых женщина обиделась, будучи пьяной.

Когда правоохранители обратились к ее биографии, оказалось, что она уже была ранее судима за то же самое. В 2018 году она таким же образом пыталась отправить в колонию своего знакомого. Теперь суд будет снова рассматривать аналогичное дело.