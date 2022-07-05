Житель Волгограда вонзил нож в лицо девушке

Следственный комитет по Волгограду попросил очевидцев содействовать расследованию резонансного покушения на убийство в центре города, говорится в сообщении ведомства.

Происшествие произошло 1 июля на улице Пархоменко, 43 а. 33-летний местный житель возле подъезда напал на 20-летнюю девушку, вонзив ей нож в скулу.

«В настоящее время следователи просят откликнуться очевидцев преступления, в том числе двух мужчин, которые после нападения оказали помощь пострадавшей», — заявили в СК.

Ранее проживавшая в доме Ольга И. сообщила «360», что не понимает мотивов нападавшего, так как он зарекомендовал себя хорошим и общительным человеком.

«Хорошо знаю парня, он вырос на моих глазах. В голове не укладывается, хорошая семья, как такое случилось — не могу понять. Он рос спокойным, без всяких комплексов. Поражена, что такое могло случиться», — сообщила она.

Никакой информацией о пострадавшей Ольга не обладает.

«Девушку не знаю, говорят, из нашего подъезда. Родителей парня очень жалко», — добавила женщина.

Ранее стало известно, что педофил в Мурманской области изнасиловал мальчика и утопил его в ванне.