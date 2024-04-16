Криминал 16 апреля 2024, 00:43 В Ленинградской области 18-летний юноша выстрелил подростку в лоб Freepik

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Под Петербургом 18-летний парень выстрелил в лоб подростку из пневматического пистолета. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по региону.

«Кингисеппским межрайонным следственным отделом <…> в отношении 18-летнего молодого человека возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 УК РФ „Хулиганство“», — сказано в публикации.

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Как выяснили следователи, происшествие случилось 15 апреля в подъезде дома по улице Максима Горького в городе Сланцы. Обвиняемый совершил выстрел из пневматического ружья в 15-летнего пострадавшего.

В итоге подростку диагностировали рваную рану лба. Сейчас его жизни ничего не угрожает. Подозреваемого задержали.

Ранее пьяная женщина столкнула двух несовершеннолетних девушек под поезд в Тосненском районе Ленинградской области. Против нее возбудили уголовное дело. Пострадавших смог спасти 17-летний парень.