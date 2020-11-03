В квартире подозреваемого в убийстве Маругова нашли захваченного пенсионера

Во время обыска в квартире одного из подозреваемых в убийстве Владимира Маругова нашли пенсионера. Мужчина был прикован наручниками к кровати. Об этом сообщили в подмосковном Следственном комитете.

«В ходе обыска, проведенного по месту жительства подозреваемого в квартире в городе Москве обнаружен пенсионер, прикованный к кровати наручниками, и мужчина, присматривающий за ним», — сообщили в пресс-службе ведомства.

По словам пенсионера, 50-летний подозреваемый удерживал его, вымогая квартиры в Москве. Сейчас мужчину вместе с пенсионером доставили в отделение полиции, чтобы выяснить все детали.

В распоряжении «360» появились кадры из отделения, куда доставили подозреваемого. Следствие предполагает, что мужчина мог заниматься мошенничеством и отбирать квартиры одиноких москвичей и жителей области.

Также следствие установило, что задержанный купил в одном из магазинов арбалет и непосредственно участвовал в нападении на «колбасного короля» Владимира Маругова. Подозреваемый отказался давать показания. Его соучастника по-прежнему ищут.

Предпринимателя Владимира Маругова застрелили из арбалета на территории собственного дома 1 ноября. Неизвестные ворвались на участок, связали предпринимателя и потребовали деньги. Затем они выстрелили в мужчину. С бизнесменом была гражданская жена — она успела убежать к соседям и вызвать полицию.