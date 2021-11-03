Двойное убийство произошло в Курганской области

Жителя Казахстана заподозрили в двойном убийстве. Инцидент произошел в Юргамышском районе (Курганская область). Об этом сообщило URA.ru со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Курганской области.

«Сотрудники <…> установили и задержали жителя соседнего государства, подозреваемого в убийстве двух граждан», — рассказали в ведомстве.

Ситуация произошла летом 2020 года в селе Горохово Юргамышского района. Подозреваемый распивал алкоголь. В какой-то момент между собутыльниками завязался конфликт. В результате житель Казахстана убил ножом мужчину и женщину.