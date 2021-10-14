В Красноярске медики 4 года получали зарплату за фиктивных санитаров

Сотрудники одной из поликлиник Красноярска решили обманом немного поднять себе зарплату. Они фиктивно оформили на работу трех человек в качестве санитаров, а выделяемые на их оклады деньги несколько лет забирали себе.

Следствие выяснило, что заместитель врача поликлиники вместе со старшей медсестрой воспользовались данными трех знакомых для «зачисления» их на должность санитаров. Никто из них на рабочих местах не появлялся и свои обязанности не выполнял, сообщило «МВД Медиа».

Злоумышленницы четыре года получали за фиктивных санитаров зарплату. Сумму нанесенного ими материального ущерба оценили более чем в два миллиона рублей. Обвиняемые его полностью возместили.

Приговор женщинам вынес Железнодорожный суд Красноярска. Их признали виновными в злоупотреблении должностными полномочиями. Экс-заместителю главного врача назначили наказание в виде двух лет лишения свободы. Ее пособница получила один год и восемь месяцев условного срока.

Приговор в отношении красноярских медиков уже вступил в законную силу.