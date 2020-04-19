В Кировской области нашли одного из избивших врача скорой помощи

Один из избивших фельдшера скорой помощи в Кирово-Чепецке найден. Следствие сейчас выясняет обстоятельства нападения на врача, после виновника накажут.

«Найден один из нападавших на бригаду скорой помощи. Напомним, в ночь на 18 апреля двое нетрезвых жителей Кирово-Чепецка напали на водителя и врача неотложки и нанесли побои. Выражаем благодарность сотрудникам полиции за оперативную работу в это непростое время. Желаем пострадавшим скорейшего выздоровления», — сообщил оперативный штаб Кировской области.

«Следственными органами СК РФ по Кировской области проводится проверка по факту нападения на врача скорой медицинской помощи, устанавливаются обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — указано на сайте регионального Управления СК.

Ранее сообщалось, что двое пьяных мужчин избили фельдшера и водителя скорой помощи, которая приехала для того, чтобы провести тест на коронавирус.