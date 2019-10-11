В Казахстане мужчину посадили на 10 лет за подготовку к терактам

Житель Казахстана проведет в заключении 10 лет. Его признали виновным в подготовке террористических актов и разжигании религиозной вражды. Приговор уже вступил в законную силу.

Вердикт вынес Алмалинский районный уголовный суд Алма-Аты, сообщили в пресс-службе Комитета национальной безопасности республики.

В поле зрения КНБ мужчина попал «как приверженец деструктивной религиозной идеологии и сторонник запрещенной в Республике Казахстан международной террористической организации „ДАИШ“*».

Проведенная силовиками проверка показала, что мужчина готовился совершить теракты в местах массового скопления людей с использованием взрывчатки. Влияние на него оказала агитация «ДАИШ»* в интернете. После теракта осужденный хотел сбежать в Сирию и вступить там в ряды боевиков.

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Его задержали в Алма-Ате в апреле 2019 года сотрудники КНБ совместно с полицией. При обыске у мужчины нашли огнестрельное и травматическое оружие, компоненты для изготовления взрывчатки, схемы трех торгово-развлекательных центров, маску и перчатки.

*«ДАИШ» — террористическая организация, запрещенная на территории РФ.