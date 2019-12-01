  • В Карачаево-Черкесии арестовали мужчину, устроившего стрельбу в кафе

    01 декабря 2019, 01:16

    Александра Каширина

    Полиция в Карачаево-Черкесии задержала мужчину, открывшего стрельбу в кафе, в результате которой пострадал один человек. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на местные правоохранительные органы.

    Сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по Черкесску был задержан 24-летний житель села Чапаевское, которого подозревают в стрельбе в одном из кафе города.

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    Задержанный уже дал признательные показания. У него был изъят травматический пистолет, который направили на исследование. По данному факту принимается процессуальное решение.

    Происшествие случилось в ночь на субботу 30 ноября в одном из кафе города Черкесска. Конфликт произошел между молодыми людьми. В последствии молодой человек 19 лет был ранен из травматического оружия в руку и ногу.

    Пострадавший был госпитализирован. По данным полиции, его жизни сейчас ничего не угрожает.

    Ранее сообщалось, что в этот же день в Москве постоялец гостиницы открыл стрельбу и ранил человека.