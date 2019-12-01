В Карачаево-Черкесии арестовали мужчину, устроившего стрельбу в кафе

Сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по Черкесску был задержан 24-летний житель села Чапаевское, которого подозревают в стрельбе в одном из кафе города.

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Задержанный уже дал признательные показания. У него был изъят травматический пистолет, который направили на исследование. По данному факту принимается процессуальное решение.

Происшествие случилось в ночь на субботу 30 ноября в одном из кафе города Черкесска. Конфликт произошел между молодыми людьми. В последствии молодой человек 19 лет был ранен из травматического оружия в руку и ногу.

Пострадавший был госпитализирован. По данным полиции, его жизни сейчас ничего не угрожает.

Ранее сообщалось, что в этот же день в Москве постоялец гостиницы открыл стрельбу и ранил человека.