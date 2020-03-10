В Якутске нашли контейнеры с десятками мертвых собак. Прокуратура начала проверку

Прокуратура Якутска разбирается в деле об усыплении собак и кошек в пункте передержки. Ранее в соцсетях писали о многочисленных трупах животных, найденных там.

«По поручению прокуратуры республики прокуратура города Якутска организовала проверку по сообщениям средств массовой информации об умерщвлении животных на территории пункта передержки», — сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Эксперты проверят, выполнял ли пункт передержки животных законодательство об ответственном обращении с животными и ветеринарное законодательство. Если нарушения найдут, то прокуратура примет соответствующие меры.

В департаменте ветеринарии республики рассказали, что в пункте передержки животных находятся два контейнера. В одном из них — трупы собак, которые нашли в городе и подготовили для утилизации. Во втором — тела умерщвленных 48 кошек и 153 собак. Они контактировали с бешеной собакой. Доступ к последнему контейнеру закрыли. В ведомстве добавили, что информация о жестоком усыплении животных не соответствует действительности.

Ранее волонтеры фонда «Белый Бим» нашли контейнер с мертвыми зверями. Защитники животных считают, что собакам и кошкам перерезали горло. Эта информация тут же распространилась по социальным сетям и вызвала общественный резонанс. Мэрия Якутска подчеркнула, что она тут не причем и не давала никаких указаний по этому поводу.