В Ижевске подросток по указанию отца трижды ударил ножом медика

Следственный комитет Ижевска возбудил уголовное дело по части третьей статьи 30, части первой статьи 105 УК РФ в отношении 44-летнего жителя. По версии правоохранительных органов, он обвиняется в покушении на жизнь врача, сообщает Znak.

Как говорится в сообщении следственного управления СКР по Удмуртии, 18 декабря мужчина вместе с сыном посетил инфекционное отделение Ижевской городской больницы № 3. У 12-летнего подростка наблюдалась повышенная температура.

В ходе приема между врачом и мужчиной произошла перепалка из-за сдачи медицинских анализов.

Последний сказал сыну ударить ножом врача, после чего тот нанес три ножевых ранения в спину и живот. Действия ребенка были пресечены коллегами врача, который был госпитализирован.

Известно, что 44-летний отец ранее уже был осужден был за причинение тяжкого вреда здоровью человека.

Следователи предоставили в суд ходатайство о избрании меры пресечения к задержанному в виде заключения под стражу. Его сыну, нанесшему удары ножом, предстоит пройти судебно-психиатрическую экспертизу.