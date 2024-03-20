Криминал 20 марта 2024, 16:04 В Ижевске будут судить закладчика, пойманного с 70 свертками наркотиков

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В Ижевске закладчика, которого поймали с 70 свертками наркотиков, ждет суд. Об этом сообщил сайт izhlife.ru со ссылкой на пресс-службу МВД по Удмуртии.

Полицейские задержали 31-летнего мужчину на улице 50 лет ВЛКС. Кроме свертков, найденных в сумке курьера, правоохранители обнаружили 17 уже сделанных закладок. В отношении задержанного возбудили уголовное дело, которое уже передали в суд. Мужчине грозит до 20 лет тюрьмы.

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