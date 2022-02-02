Торговцев и изготовителей незаконного оружия задержали в Ингушетии. Видео

Участников преступной группы, подозреваемых в незаконной переделке и сбыте оружия, задержали в Ингушетии. По данным полиции, преступники успели продать шесть пистолетов и автомат, переделанные под стрельбу боевыми патронами, сообщили в МВД.

Одного члена банды — судимого местного жителя — задержали в январе, когда он пытался продать два незаконно изготовленных пистолета. Затем правоохранители установили еще трех участников группировки. Двое из них занимались переделкой оружия, уточнила представитель министерства Ирина Волк.

Против задержанных возбудили уголовное дело по статьям о незаконном сбыте и хранении оружия, а также о его незаконном изготовлении. Двоих фигурантов арестовали. Остальные получили обязательства о явке.

При обысках у подозреваемых обнаружили и изъяли три пистолета Макарова и автомат Калашникова с признаками конструктивных изменений, а также различные боеприпасы, составные части оружия и инструменты.

Сейчас расследование уголовного дела продолжается. Полиция устанавливает все обстоятельства преступной деятельности.