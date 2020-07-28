В Ингушетии расстреляли росгвардейца

В селе Яндаре в Ингушетии неизвестные люди из огнестрельного оружия обстреляли легковой автомобиль сотрудника Росгвардии Микаила Алиева. Об этом «360» сообщил источник в правоохранительных органах.

По предварительным данным, от полученных ран сотрудник правоохранительных органов скончался.

Как пишет Telegram-канал 112, в сотрудника Росгвардии выстрелили несколько раз, когда он общался с девушкой в поле около дороги. Нападавших было трое.

«После полученных ранений Микаил сел в машину, проехал несколько метров и скончался. Сейчас девушка, которая была с ним, дает показания», — сказано в сообщении.

Правоохранители ищут подозреваемых.