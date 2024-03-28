Криминал 28 марта 2024, 22:39 В Хакасии школьница пошутила, разместив ложный пост с призывом к теракту В Хакасии школьница после шутки в соцсетях про теракт может попасть за решетку РИА «Новости»

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Девятиклассница из Саяногорска ради привлечения внимания разместила в своем Telegram-канале ложное сообщение с предложением за деньги подорвать один из стратегических объектов, причем преуспела в этом. Девушка стала фигуранткой уголовного дела, сообщила пресс-служба МВД Хакасии.

Публикация разошлась в региональном сегменте Сети, соцсетях и блогосфере, уточнило ведомство. Полицейские и сотрудники ФСБ оперативно установили личность автора поста, выяснив, что им оказалась 15-летняя школьника из Саяногорска.

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«Текст сообщения она придумала самостоятельно и сама на него отвечала с помощью другого профиля пользователя Telegram. Сделав „скриншот“ вымышленной переписки, школьница, разместила его в основном канале, имеющем более ста подписчиков», — пояснило ведомство.

Подписчики восприняли ее сообщение как реальную угрозу теракта.

В полиции возбудили уголовное дело по статье о заведомо ложном сообщении об акте терроризма, совершенном в отношении объектов социальной инфраструктуры. Максимальное наказание по ней — до 10 лет лишения свободы, причем ответственность наступает с 14-летнего возраста.

Ранее основатель Telegram Павел Дуров сообщил о пресечении десятка тысяч попыток отправки сообщений с призывами к терактам, а также блокировке пользователей, которые участвовали в этом «флешмобе».