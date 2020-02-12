В Хабаровске задержали серийного убийцу. Мужчина заявил, что в маньяка его превратила жена

Полиция Хабаровска задержала предполагаемого маньяка. Его подозревают как минимум в двух нападениях. Он набрасывался на своих жертв с ножом, орудовал в Индустриальном районе. В том, что он превратился в маньяка, мужчина обвинил свою бывшую, которая его бросила.

Жители Индустриального района Хабаровска неделю боялись выходить на улицу. По городу пополз слух: в Хабаровске объявился маньяк. На своих жертв он нападает с ножом. Обычно это происходит вечером, от беды никто не застрахован.

Поисками злоумышленника занялась полиция совместно с Росгвардией и ФСБ. Дело получило общественный резонанс. Благодаря слаженным действиям силовиков в скором времени правоохранители задержали 43-летнего мужчину с положительной характеристикой: «не был, не привлекался, не состоял». Занимается мелким предпринимательством — перевозит грузы.

Правоохранителей смутило, что в квартире положительного мужчины они нашли ножи и прочие вещдоки. Мужчину задержали и допросили. Признательные показания он дал сразу.

По словам задержанного, от него ушла любимая к другому мужчине. Из чувства отчаяния и обиды он решил сделать что-нибудь такое, что примет широкий резонанс и докажет неверной, как она была неправа. Может, даже вернется к нему. Так он и поступил. Взял нож и отправился бродить вечером по району.

Первое нападение он совершил 5 февраля. На следующую охоту вышел через три дня, 8 февраля. Жертв выбирал рандомно, не задумываясь. По словам задержанного, на его счету четыре жертвы, в том числе один мужчина.

«Задержанный рассказал, что планировал и в дальнейшем продолжать нападения с ножом. Ближайшее должно было произойти в те сутки, когда он был задержан стражами правопорядка», — рассказали «360» в краевой полиции.

Следователи возбудили и расследуют уголовное дело. Сейчас правоохранители выясняют причастность задержанного к другим эпизодам. В ближайшее время мужчине изберут меру пресечения.