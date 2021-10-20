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    20 октября 2021, 01:25

    Трех подозреваемых в убийстве россиянки задержали в Грузии. Видео

    МВД Грузии: задержаны три подозреваемых по делу об убийству иностранки

    Александра Ломейко

    В Тбилиси полицейские задержали трех человек, которых подозревают в убийстве женщины. По предварительным данным, их жертвой стала россиянка Анастасия Ш.

    На улице Газапхули 18 октября застрелили иностранку 1994 года рождения, сообщили в пресс-службе МВД Грузии.

    «Сотрудники департамента полиции Тбилиси <…> задержали по горячим следам трех человек. <…> Следствием установлено, что один из подозреваемых 18 октября в Тбилиси на улице Газапхули выстрелил несколько раз из огнестрельного оружия в гражданку иностранного государства 1994 года рождения», — отмечено в публикации.

    От полученных ран женщина скончалась на месте.

    В МВД считают, что после убийства стрелок скрылся на принадлежащей знакомому машине, которому рассказал о произошедшем. Позже он поехал домой к еще одному фигуранту дела.

    При задержании подозреваемый метнул в сотрудников правоохранительных органов ручную гранату. Снаряд удалось обезвредить саперам. В ходе обыска у мужчины нашли наркотики.

    В центре города, писал «Sputnik Грузия», застрелили россиянку Анастасию Ш. Она приехала в страну из Хабаровска несколько лет назад.