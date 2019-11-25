«Бабушка, не отдавай нас чужим дядям». В Германии нашли детей, которых два года назад похитил собственный отец

Татьяна Третьякова сообщила, что ее бывший муж похитил собственных детей и увез их в Германию. Это случилось два года назад. Ранее мужчина забрал за границу еще двоих. Однако Рашид Читаев утверждает: детей не похищал и имеет такие же права на их воспитание. В ситуации разбирался корреспондент «360».

Путь в суд для Татьяны Третьяковой лежит через аэропорт. Рейс Москва—Берлин, а дальше поезд в Шлезвиг. Женщина надеется с помощью закона забрать детей у бывшего мужа. Девочек-двойняшек Ренату и Руслану он похитил два года назад. Причем, по словам Татьяны, Рашид Читаев не первый раз насильно забирает общих детей.

Источник фото: личный архив Татьяны Третьяковой

«Первых детей — Расула и Марфу — он похитил в 2011 году. В 2012 он незаконно вывез их в Германию.Суд решил оставить детей в Германии», — рассказала мать похищенных детей Татьяна Третьякова.

По ее словам, во время последнего похищения Рашид Читаев вместе с товарищем забрался через окно второго этажа в деревянном доме. Они забрали телефон у бабушки. Женщину заперли, а девочек увезли. До этого момента они отца не видели.

«Они схватили их голых, раздетых. Была очень холодная ночь. И они, как баранов, закинули их на плечо. Дети кричали: «Бабушка, спаси нас. Не отдавай чужим дядям», — рассказала бабушка детей Галина Третьякова.

Источник фото: личный архив Татьяны Третьяковой

Два года отец — гражданин России и Германии — прятал дочек. Предположительно, в Чечне. В августе девочек обнаружили за границей. Как смогли вывезти детей, находящихся в розыске — отдельный вопрос. Татьяна и Рашид познакомились еще в институте, поженились, до 2010 года вместе жили в Германии. За детей платили пособия, и супруг, говорит Татьяна, нигде не работал.

«Когда человек не работает, у него начинаются претензии к жене. Издевательства, можно сказать. Я сбежала с детьми, будучи беременной двойняшками. И вот так он отомстил мне — за то, что я лишила его спокойной жизни», — рассказала Татьяна.

У Татьяны осталась старшая дочь. Младших детей она видит только во время редких и часто эмоциональных сеансов видеосвязи. Где сестры, разделенные государственными границами, пробуют общаться друг с другом.

Источник фото: личный архив Татьяны Третьяковой

У отца — позиция другая. Мужчина заявил, что детей он не крал и имеет такое же право на их воспитание. Кроме того, Читаев обвинил российский суд в некомпетентности. Якобы судья приняла сфальсифицированные документы, заведомо зная, что они поддельные.

«Судья совершила преступление. В соответствии с российским законодательством, вообще с любым законодательством, суд должен убедиться, что документы подлинные, а московский судья знала, что они поддельные, и все равно она приняла это решение», — сказал отец детей Рашид Читаев.

Для Татьяны это уже не первый рейс в Германию и наверняка не последний. Семейные дела суды рассматривают долго. Ведь обычно это истории с множеством нюансов и подводных камней. Только одно правило работает безотказно: когда родители не могут договориться, всегда страдают дети.