Мать убитого мальчика из Белоруссии была задержана в Екатеринбурге, ее сожителя все еще ищут. Ребенок умер от асфиксии, ему не хватило воздуха, так как его рот был забит кляпом. На теле мальчика были найдены следы избиения плетью.

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Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщило E1.RU. Предполагалось, что женщина сбежала за границу.

Собеседник издания подтвердил, что пока следствию не ясно одна она истязала ребенка или вместе с мужчиной. Официального комментария по задержанию женщины пока нет. Обсуждать этот вопрос также отказалось посольство Белоруссии в Екатеринбурге.

Следователи отрабатывают версию, связанную с сектантским культом.

На квартире, где жил мальчик были проведены обыски. По некоторым данным, женщина является гражданкой Белоруссии и лечилась в психиатрической больнице.

Тело девятилетнего мальчика было найдено в Екатеринбурге 28 ноября. Об убийстве заявила сестра его матери, которой предполагаемая злоумышленница рассказал об этом сама.