В Екатеринбурге арестованы трое мужчин, насиловавших детей на глазах матери

По обвинению в совершении преступлений сексуального характера в отношении малолетних детей в Екатеринбург арестованы трое мужчин 34-40 лет. По версии следователей, они приходили в гости к знакомой в Орджоникидзевском районе.

Мужчины в 2019 году насиловали двух мальчиков восьми и десяти лет, иногда, в присутствии матери. Сейчас женщина умерла, причины ее смерти не называются. Отец с семьей не жил.

После смерти матери дети поступили в социальное учреждение, где и рассказали о том, что с ними происходило. Сейчас им оказывается психологическая помощь.

В региональном управлении СК РФ изданию Е1 сообщили, что трое мужчин заключены под стражу, продолжается сбор и закрепление доказательной базы. Следователи также намерены выяснить факты действия или бездействия представителей органов системы профилактики и дать им уголовно-правовую оценку.

Установить личности арестованных мужчин полицейским удалось довольно быстро. После смерти матери детей в апреле 2020 года они немедленно прибыли в их квартиру, переписали и сфотографировали всех, кто в ней находился. В помещении присутствовали и лица без определенного места жительства.

Эти данные пригодились при опознании граждан, причастных к совершению преступлений, когда дети рассказали работникам соцучреждения о том, что пережили.

Через три года после совершения изнасилования несовершеннолетней в Воткинске был задержан 50-летний мужчина. Подозреваемого задержали благодаря ольфакторной экспертизе — по запаху.