Объявленная в международный розыск экс-министр здравоохранения Омской области Ирина Солдатова общается со следователями по телефону из-за границы. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на СК. По данным источника агентства, у Солдатовой в собственности есть квартира в Дубае, где сейчас женщина и находится.

«Неоднократно обещала прилететь с места отдыха, даже называла даты, но каждый раз обманывала», — приводит агентство в своем Telegram-канале слова собеседника.

По данным источника РИА «Новости», выяснилось, что у Солдатовой в собственности есть квартира в Дубае, ее площадь равняется 160 квадратным метрам. По словам источника, после отставки женщина, узнав о возбужденном против нее деле, улетела отдыхать на Мальдивы, а затем в Дубай, где сейчас и находится.

Экс-чиновница проходит обвиняемой по уголовному делу о превышении полномочий. Речь идет о заключении контрактов на поставку медицинского оборудования с аффилированными коммерческими организациями и «по явно завышенной стоимости», сообщили ранее в Следственном комитете. Ущерб оценивается в 105 миллионов рублей.

Вместе с Солдатовой по делу проходит глава дирекции по обслуживанию государственной системы здравоохранения Омской области Виктор Бабиков и неустановленные лица.