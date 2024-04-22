Криминал 22 апреля 2024, 23:58 В Донецке задержали подозреваемого в убийстве подростка Донецкие полицейские задержали подозреваемого в убийстве 13-летнего мальчика РИА «Новости»

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В Донецке полиция задержала 43-летнего мужчину, которого подозревают в убийстве 13-летнего мальчика. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на правоохранительные органы Донецка.

По версии следствия, само преступление произошло 19 апреля.

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Задержанный сначала споил группу подростков, а потом с одним из мальчиков на скутере поехал к складу в Буденновском районе города. Там злоумышленник принудил несовершеннолетнего к действиям сексуального характера, после чего задушил его.

На кадрах оперативной съемки момента задержания подозреваемого рассказал, что он совершил. Он признался, что взял мальчика за шею, чуть-чуть ее прижал, а потом уже «все сделал».

Ранее в Омске родная бабушка напала с молотком на девятилетнего внука, после чего ударила ножом свою 86-летнюю мать. Женщину остановили родители мальчика. Ребенок попал в реанимацию, нападавшая также оказалась в больнице в крайне тяжелом состоянии.