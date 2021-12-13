В Долгопрудном задержали подростков, подозреваемых в убийстве кинооператора

В Долгопрудном задержаны двое несовершеннолетних, подозреваемых в убийстве бывшего оператора «Мосфильма». Об этом сообщает Следственный комитет. Подросткам 16 и 17 лет.

Следователь отдела города Химки управления СК России по Московской области задержал двух несовершеннолетних, подозреваемых в убийстве мужчины.

По данным следствия, 12 декабря на спортивной площадке на улице Восточной в городе Долгопрудном подростки 2004 и 2005 годов рождения напали на 40-летнего мужчину на почве личных неприязненных отношений. Один из несовершеннолетних повалил мужчину на землю. Второй нанес ему удары ножом в область головы. После чего подозреваемые скрылись с места преступления. Тело погибшего нашли прохожие.

Проводятся допросы, дома у подозреваемых прошли обыски. Назначены судебно-медицинская, психолого-психиатрическая, молекулярно-генетическая, трасологическая экспертизы. Следственный комитет намерен просить суд об избрании меры пресечения для подростков.