Криминал 17 марта 2024, 03:38 В ДНР задержали мужчину, который чуть не убил участника СВО в Тульской области РИА «Новости»

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В Донецкой Народной Республике задержали 26-летнего местного жителя, которого подозревают в покушении на убийство трех человек в городе Алексине Тульской области. Об этом сообщила пресс-служба тульского управления СК.

По версии следствия, 23 февраля подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, стрелял в воздух из огнестрельного оружия. Оказавшийся неподалеку 33-летний участник СВО попытался остановить хулигана. Но тот выстрелил военнослужащему в живот.

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«Свой преступный умысел, направленный на убийство, он не смог довести до конца, так как потерпевший был своевременно доставлен в медицинское учреждение, где ему оказана помощь», — сообщили в следственном управлении.

Затем злоумышленник выстрелил еще в двух человек, которые попытались его задержать, но им удалось увернуться.

В сентябре прошлого года в Челябинске убили участника СВО Максима Никитина. Мужчина погиб после драки с бойцом ММА Рустамом Байжуменовым. В марте суд приговорил обвиняемого к полутора годам ограничения свободы, его освободили в зале суда. Супруга Никитина не согласилась с решением суда и собирается его обжаловать. Депутат Госдумы Александр Хинштейн также заявил о необходимости пересмотреть слишком мягкий приговор.