Прокуратура сообщила об открытии дела на мать попавших под мусоровоз девочек в Истре | 360°

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(обновлено: 07 сентября 2022, 12:18)

Прокуратура сообщила об открытии дела на мать попавших под мусоровоз девочек в Истре

Прокуратура Подмосковья: заведено дело на мать попавших под мусоровоз девочек в Истре

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Прокуратура Московской области заявила об открытии уголовного дела в отношении матери двух девочек, которых задавил мусоровоз в Истре. Об этом сообщили представители ведомства в Telegram.

«По результатам рассмотрения материалов прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по статье 125 УК РФ „Оставление в опасности“», — сказано в сообщении региональной прокуратуры.

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Результаты расследования уголовного дела поставлены на контроль.

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Сам случай произошел утром 1 сентября на улице Ленина в Истре. Водитель мусоровоза выезжал с придомовой территории на главную дорогу, а две девочки — дочери обвиняемой — пытались перейти проезжую часть не по пешеходной зоне и без сопровождения взрослых.

Младшая девочка погибла на месте, старшую госпитализировали в Истринскую областную клиническую больницу.

Уголовное дело

Дети

Истра

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