    02 июня 2020, 16:41

    В Чувашии нашли тайник с бомбами и предотвратили теракт

    Юлия Булыгина

    В Чувашии силовики нашли и обезвредили тайниками с самодельными бомбами. Следователи считают, что им удалось предотвратить теракт.

    «В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УФСБ России по Чувашской Республике установлено местонахождение тайника с самодельными взрывными устройствами, которые были обезврежены», — сообщили в пресс-службе чувашского управления Следственного комитета.

    Сейчас на месте, где был найден схрон, работают сотрудники ФСБ и полицейские. Они допрашивают свидетелей, изымаются все предметы, имеющие значение для следствия. Устанавливаются лица, которые принесли в тайник самодельные взрывные устройства и участвовали в подготовке теракта.

    После нахождения взрывных устройств следователи возбудили уголовное дело о приготовлении к теракту.