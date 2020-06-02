В Чувашии нашли тайник с бомбами и предотвратили теракт

В Чувашии силовики нашли и обезвредили тайниками с самодельными бомбами. Следователи считают, что им удалось предотвратить теракт.

«В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УФСБ России по Чувашской Республике установлено местонахождение тайника с самодельными взрывными устройствами, которые были обезврежены», — сообщили в пресс-службе чувашского управления Следственного комитета.

Сейчас на месте, где был найден схрон, работают сотрудники ФСБ и полицейские. Они допрашивают свидетелей, изымаются все предметы, имеющие значение для следствия. Устанавливаются лица, которые принесли в тайник самодельные взрывные устройства и участвовали в подготовке теракта.

После нахождения взрывных устройств следователи возбудили уголовное дело о приготовлении к теракту.