ФСБ поймали мужчину, планировавшего теракт в Волгограде

В Адыгее задержали члена террористической организации «Катиба Таухид Валь-Джихад»*, он планировал теракты в Волгограде. Об этом сообщили в ФСБ России.

По данным спецслужб, задержанный — выходец из Средней Азии. Мужчина планировал 14 октября осуществить теракт в Волгограде.

«Сотрудниками УФСБ установлено, что задержанный в своем аккаунте в социальной сети „Одноклассники“ размещал аудио и видеозаписи, внесенные в федеральный список экстремистских материалов, с призывами к совершению террористических актов в РФ, убийству сотрудников правоохранительных органов и лиц, не исповедующих ислам», — сообщили в пресс-службе ведомства.

В отношении задержанного возбуждены уголовные дела по факту публичных призывов к осуществлению террористической и экстремистской деятельности.

В пятницу в Казани задержали пятерых исламистов из террористической ячейки «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»*. Двух из них суд принял решение арестовать. Они конспирировались и во время собраний распространяли террористическую идеологию среди жителей Татарстана. Кроме того, они вербовали в свои ряды представителей мусульманской религии.

*запрещенные в России организации.