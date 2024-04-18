Криминал 18 апреля 2024, 04:20 В 2023 году в России по статьям о госизмене и шпионаже приговорили 48 человек Верховный суд: за госизмену и шпионаж в РФ в 2023 году приговорили 48 человек Unsplash

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Суды в России в 2023 году приговорили 48 человек по статьям о государственной измене и шпионаже. Такие данные следуют из статистики Судебного департамента при Верховном суде РФ.

За шпионаж российские суды приговорили девять иностранцев, за госизмену вынесли приговор 39 россиянам. Еще двух человек осудили по статье «Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией».

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За 2022 год за государственную измену приговорили 16 человек, за шпионаж осудили одного. В этом году расширили понятие госизмена, к нему причислили переход на сторону противника. В 2023 году в России ужесточили наказание по статье «Госизмена».

В Нижегородской области ранее арестовали мужчину, который снимал военные объекты и расклеивал листовки провокационного содержания. В отношении задержанного возбудили уголовное дело.