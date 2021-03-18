Мать записывала на видео избиения дочери. Ее уже задержали

Жительница Ивановской области избивала и оскорбляла трехлетнюю дочь. Все издевательства женщина записывала на видео, которое выложила в соцсеть. Ролик увидели сотрудники полиции и завели уголовное дело. Мать девочки уже задержали, а ребенка передали отцу.

В Сети появилось видео с издевательствами над ребенком. На кадрах женщина хватала девочку за волосы и всячески оскорбляла.

«Получай, мразота, получай. У тебя папаша ушел к другой тете с другим мальчиком. Ты не хочешь, а папа ушел к другой девочке, он ей пишет, звонит», — говорит за кадром мать ребенка.

В конце видео женщина стала говорить, что отец не любит своих дочерей, а затем начала угрожать убийством девочки. Один из подписчиков «360» рассказал, что семья живет в городе Наволоки Ивановской области. По его словам, угрозы женщины связаны с изменой мужа. При этом мать ребенка и раньше устраивала подобные истерики.

Видео уже заинтересовались следователи. Они завели уголовное дело по статье «Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, если это деяние соединено с жестоким обращением».

Правоохранители подтвердили, что женщина била и жестоко обращалась со своей трехлетней дочерью, находясь в Наволоках. Все действия она снимала на видео, которое затем опубликовала в соцсети.

«В настоящий момент ребенок вместе с младшей сестрой находится с отцом. Установлено, что подозреваемая состоит на профилактическом учете в органах внутренних дел», — сообщила пресс-служба СУ СКР по Ивановской области.

Сейчас следователи собирают доказательства и продолжают устанавливать все обстоятельства. Кроме того, ситуацию под личный контроль взяла уполномоченный по правам ребенка в области Татьяна Океанская. Также проверку проводит Кинешемская городская прокуратура. Сотрудники ведомства проверят соблюдение законов органами системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.