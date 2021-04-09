«Уже терял сознание»: житель Новосибирской области пожаловался на пытки в полиции

Скотник Юрий Вульф пожаловался на пытки шокером в отделе полиции в Новосибирской области. Перед этим на ферме его заподозрили в краже теленка. Жена мужчины рассказала «360», что тот до скандала хотел уйти с работы из-за проблем со здоровьем.

«[Хотел уйти], потому что нагрузка большая, по здоровью он не может выдерживать. Приехали из полиции по поводу пропажи теленка. Забрали, и все», — сказала Любовь Юрьевна.

Как сообщили в Следственном комитете, вечером 1 апреля 47-летнего Юрия Вульфа доставили в отделение полиции «Баганское» МО МВД России Карасукский, чтобы выяснить, действительно ли он украл теленка с фермы в селе Тычкино.

Во время беседы с Вульфом полицейский, желая выбить из мужчины признание, ударил его электрошокером, сказала «360» его жена.

«До такой степени, что я уже терял сознание», — признавался потом мужчина Любови Юрьевне.

На следующий день после этого Вульф обратился в СК с жалобой. Следователи задержали сотрудника полиции. Его арестовали и обвинили в превышении должностных полномочий. Расследование дела продолжается.

По словам супруги потерпевшего, пока он находится дома. Она отметила, что если здоровье ему позволит, то Вульф готов продолжить работу.

«Он хочет [работать], лишь бы отношение было человеческое, а не так…», — отметила собеседница «360».