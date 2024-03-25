Криминал 25 марта 2024, 08:40 «Ужасное зрелище». Школьник рассказал об убийственном эскалаторе в Crocus City Hall Школьник рассказал о везущем к террористам эскалаторе в Crocus City Hall Unsplash

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Пытаясь спастись от террористов в Crocus City Hall, некоторые люди бросились к эскалатору, который ехал в обратном направлении. Выживший после теракта школьник рассказал Lenta.ru об обстановке в холле концертного комплекса.

Парень назвал помещения Crocus City Hall лабиринтом. По его словам, первым из террористов вошел в здание мужчина с желтым автоматом. По словам собеседника издания, люди реагировали на стрельбу по-разному. Одни цепенели, другие бежали. Гости паниковали, произошла давка.

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«Я увидел, что люди пытаются подниматься по эскалатору, который спускается. Это вообще ужасное зрелище, потому что люди поднимаются, он их обратно спускает, а снизу люди накапливаются», — сказал он.

В какой-то момент школьник оказался в 10-15 метрах от террориста и бросился бежать. Он вышел на пустую стоянку. Зрители выбили дверь. Вместе с ними он перешел мост и уехал на такси.

Во время теракта пропал тренер по айкибудо, его жена и двое детей. Они отправились на концерт группы «Пикник» и перестали выходить на связь.